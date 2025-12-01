Дожди, туман и до +15 °C днем ожидаются 2 декабря на Кубани

В Краснодарском крае во вторник прогнозируют переменную облачность с дождями и туманом в отдельных районах. В горах — осадки в виде дождя с мокрым снегом.

По информации синоптиков, 2 декабря в среднем на Кубани ночные температуры составят +2…7 °C, дневные — +6…11 °C. Порывы ветра могут достигать 8 м/с. В горах ночью столбики термометров опустятся до 0…-5 °C, днем — -3…+2 °C.

На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Ветер может усилиться до 11 м/с. Температура ночью составит +7…12 °C, днем воздух прогреется до +10…15 °C.

В Краснодаре во вторник ночью ожидаются небольшие дожди, днем — преимущественно сухая погода. В ночные и утренние часы, а также в первой половине дня возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +5…7 °C, днем поднимется до +9…11 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 2 декабря прогнозируют грозы. Экстренные службы города-курорта перевели на усиленный режим работы.

