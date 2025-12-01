В Сочи 2 декабря прогнозируют грозы

Экстренные службы курорта перешли на усиленный режим работы из-за предстоящей грозы.

Такое поручение дал глава города-курорта Андрей Прошунин. Ночью и утром 2 декабря на территории Сочи и Сириуса ожидается гроза.

«Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендовали не останавливаться на отдых у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

