Первая неделя зимы на Кубани будет прохладной и дождливой

О погоде на последние выходные осени и первую неделю декабря рассказала заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко.

В беседе с журналистом интернет-портала «Кубань 24», синоптик отметила, что похолодание придет в Краснодарский край уже в эти выходные.

«Последние осенние выходные на Кубани ожидаются уже не такими теплыми. Температура воздуха ночью составит 1…6 градусов, в предгорных районах до 2 градусов мороза, на побережье 8…13 градусов. Днем столбики термометров повысятся до 7…13 градусов, в южной половине края до 18…20 градусов. По-прежнему в ночные и утренние часы местами будут отмечаться туманы», — сказала Колесниченко.

С вечера воскресенья через территорию Краснодарского края начнет проходить фронтальный раздел. Он принесет в регион холодный воздух и дожди.

«Поэтому начало первой зимней недели ожидается довольно прохладным и дождливым», — заключила Колесниченко.

