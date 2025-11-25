Профессор Ткаченко рассказал о влиянии климата на лесные пожары на Кубани

Несмотря на сильную жару и сухость, зачастую огонь вспыхивает из-за человеческой неосторожности.

По словам профессора Кубанского аграрного университета Юрия Ткаченко, аномального ноябрьского тепла недостаточно для самовозгорания растительности — температура воздуха была не такой высокой. Также возгорание от жары могли предотвратить прохладные ночи, влажная почва и утренние туманы. Поэтому специалист заключил, что в конечном итоге в пожарах виноваты люди, а не погодные условия.

Ученый отметил, что такое тепло в ноябре последний раз было 15 лет назад. Тогда 30 ноября температура воздуха составляла +23 °С. В этом году такого тепла уже не прогнозируют, добавил Ткаченко.

«Будет значительно прохладнее. Я думаю, что к концу текущей недели дневные температуры будут не выше +10…15 °С, что вполне комфортно для этого периода года. А дальше мы начнем плавно входить в нашу кубанскую зиму, хотя она тоже может быть непостоянной по погоде», — подчеркнул профессор.

Он добавил, что будут и низкие, и высокие температура. Сначала похолодает на севере Кубани, а в конце первой декады декабря — в Краснодаре и в южных районах, сообщает kuban.aif.ru.

