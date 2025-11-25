Антициклон принесет в Краснодарский край резкое похолодание на 7-8 °C

О метеорологической ситуации на Кубани 25 ноября рассказал ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, во вторник в регионе установится облачная погода с прояснениями и без осадков. При этом ожидается резкое похолодание — средние температуры опустятся на 7-8 °C ниже по сравнению с предыдущим днем. Это связано с влиянием на край антициклона, наполненного более холодными воздушными массами, уточнил метеоролог.

«Температура воздуха — +12…14 °C. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — написал Леус в Telegram.

Он добавил, что в среду на Кубани прогнозируется сухая погода. В среднем ночные температуры составят +7…9 °C, днем воздух прогреется до +12…14 °C.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туман, дожди и до -1 °C ночью прогнозировали 25 ноября в Краснодарском крае. Также о похолодании в регионе в последнюю неделю осени предупредила замначальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко.

