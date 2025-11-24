Туман, дожди и до -1 °C ночью прогнозируют 25 ноября на Кубани

В Краснодаре во вторник дожди ожидаются ночью и утром, днем — переменная облачность без существенных осадков.

По данным синоптиков, 25 ноября в столице Кубани ночью и утром возможен туман. Порывы ветра в течение дня усилятся до 9 м/с. Ночные температуры составят +8…10 °C, дневные — +12…14 °C.

В Краснодарском крае ночью, утром и в первой половине дня ожидается туман. Местами прогнозируется дождь. В среднем по региону температура ночью опустится до +5…10 °C, в юго-восточных предгорных районах — до 0…+5 °C, в горах — до -1 °C.

Днем воздух прогреется до +10…15 °C. Теплее всего будет на Черноморском побережье, где ночью столбики термометров покажут +8…13 °C, днем — +13…18 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в последнюю неделю осени в Краснодарском крае начнется похолодание. В первой половине недели местами по региону ожидаются дожди — от слабых до умеренных.

Подпишись, здесь всегда интересно.