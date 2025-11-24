В последнюю неделю осени в Краснодарском крае начнется похолодание

По данным краевого Гидрометцентра, самым теплым днем на этой неделе будет 24 ноября. Затем, на смену очень теплой воздушной массе придет холодная и влажная.

В первой половине недели местами по краю ожидаются дожди — от слабых до умеренных. Во второй половине недели без существенных осадков. В большинстве районов края ожидаются туманы.

«Температурный фон довольно резко и ощутимо пойдет вниз. Наиболее теплым днем на этой недели будет понедельник. Воздух 24 ноября местами, в большей степени в южных районах, прогреется до 20…23 °C. С 25 ноября температура воздуха днем составит в среднем от 10 до 15 °C. Лишь в середине недели, 27 ноября, в южных районах столбики термометров вновь окажутся выше 15…17 °C», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко.

Эксперт отметила, что к выходным температура в крае снова понизится. Ночью в крае будет в среднем от 4 до 9 °C. На Черноморском побережье температура выше — от 8 до 13 °C. В предгорьях — от 0 до +5°C.

