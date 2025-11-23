Три температурных рекорда зафиксировали 22 ноября в Краснодарском крае

Рекордных отметок температура воздуха достигла в Анапе, Армавире и Красной Поляне.

В Анапе 22 ноября столики термометра показали отметку в +21,6 °С. Предыдущий рекорд в этот день был зафиксирован в 1962 году. Тогда воздух прогрелся до +21,2 °С.

В Армавире накануне температура достигла +22 °С, обновив рекорд 2015 года — +21,2 °С.

В Красной Поляне в субботу воздух прогрелся до +21,4 °С. Показатель побил рекорд 1966 года. Предыдущий суточный максимум составлял +19,9 °С, сообщает портал «Погода и климат».

