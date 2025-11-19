В Краснодаре температура достигла рекордного суточного максимума за 43 года

В среду в краевой столице столбики термометров показали +23,2 °C.

По данным Краснодарского ЦГМС, такая температура — рекорд для 19 ноября. В последний раз близкую температуру зафиксировали 19 ноября 1982 года. Тогда рекордным был показатель +22,9 °C.

Метеорологи уточнили, что для измерения температуры воздуха используют термометры, которые постоянно установлены в деревянной защитной жалюзийной будке на высоте 2 м. Это исключает влияние солнечной радиации, сильных порывов ветра, осадков на измерения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», температурный фон значительно превышает норму для ноября. До конца текущей недели погодные условия сохранятся такими же теплыми. С началом следующей недели в характере погоды ожидаются изменения, температурный фон планомерно начнет падать. Вероятны дожди.

