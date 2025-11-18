Непривычно теплая погода в ноябре на Кубани побила температурные рекорды

У жителей и гостей Краснодарского края появилась возможность насладиться солнечными днями в конце осени. Синоптики говорят, что рост температур продолжится.

Мягкая погода уже дольше обычного радует людей и не позволяет осени вступить в свои права. Гости курорта из Новосибирска и Подмосковья даже в ноябре увидели тот самый теплый Краснодарский край.

— Погода вообще супер! Очень приятно, солнышко, море — все отлично!

В Сочи около +20 °C, вода еще не остыла ниже +15 °C. На пляжах людей немало, вечером туристы выходят на променад в летних футболках.

«Погода этой осенью нас радует, людей у нас традиционно много. Солнце светит, есть даже желающие искупаться», — говорит управляющий пляжем «Маяк» Рустам Тагаев.

В Дивноморском температура моря +16 °C. В то же время в горах Красной Поляны за ночь выпало 30 см снега, туда пришел холодный циклон. Однако синоптики сообщили, что показания термометров по всему краю на 7-8 градусов выше климатической нормы.

«Погоду, установившуюся на Кубани, сложно назвать аномальной. С периодичностью в разные годы также отмечались такие метеорологические условия. Хотя температурный фон довольно значительно превышает норму для данного времени года. До конца текущей недели погодные условия сохранятся такими же теплыми. С началом следующей недели в характере погоды ожидаются изменения, температурный фон планомерно начнет падать. Вероятны дожди», — рассказывает заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Светлана Попова.

Несмотря на порывистый ветер, солнечные лучи смогут прогреть воздушные массы до +24 °C, прогнозируют синоптики.

