В Краснодарском крае 19 ноября прогнозируют потепление до +20 °C и сильный ветер

В среду в Краснодарском крае ожидается теплая погода. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Однако местами порывы будут достигать 12-14 м/с. А в отдельных районах — 15-20 м/с.

По данным краевого Гидрометцентра, в этот день в краевом центре будет тепло. Ночью температура воздуха составит +8…13 °С, местами в восточной половине края +2…7 °С. Днем температура поднимется до +15…20 °С, местами в южной половине края до 23 °С. В горах ночью будет от +4 до -1 °С, днем +6…11 °С.

На Черноморском побережье ночью температура составит +11…16 °С, днем потеплеет до +18…23 °С. Теплая погода в регионе сохранится до 21 ноября.

Также в крае ожидается переменная облачность. Небольшой дождь возможен лишь в северной и западной половинах Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал в середине ноября бархатный сезон в Краснодарском крае.

