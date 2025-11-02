Гидрометцентр: на побережье Краснодарского края ожидается бархатный сезон

На юге России в начале ноября температура воды и воздуха будет примерно одинаковой. Она составит около 19 градусов.

О бархатном сезоне на побережье Краснодарского края сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дневная температура в начале ноября все время составит от 17 до 19 градусов, хороший повод для отдыха. При этом температуры воды и воздуха близки между собой, еще вполне комфортно. Показатель в Геленджике, Туапсе, Сочи находится в диапазоне 17-18 градусов. Это такой аналог бархатного сезона, будет и солнышко», — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что сильные осадки не предвидятся. Погода будет солнечной в течение ближайшей недели. Давление будет высоким из-за влияния антициклона, сообщает ТАСС.

