Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Гидрометцентр: на побережье Краснодарского края ожидается бархатный сезон

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gidromettsentr-na-poberezhe-krasnodarskogo-kraya-ozhidaetsya-barhatnyj-sezon
Гидрометцентр: на побережье Краснодарского края ожидается бархатный сезон
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На юге России в начале ноября температура воды и воздуха будет примерно одинаковой. Она составит около 19 градусов.

О бархатном сезоне на побережье Краснодарского края сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дневная температура в начале ноября все время составит от 17 до 19 градусов, хороший повод для отдыха. При этом температуры воды и воздуха близки между собой, еще вполне комфортно. Показатель в Геленджике, Туапсе, Сочи находится в диапазоне 17-18 градусов. Это такой аналог бархатного сезона, будет и солнышко», — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что сильные осадки не предвидятся. Погода будет солнечной в течение ближайшей недели. Давление будет высоким из-за влияния антициклона, сообщает ТАСС.

Читайте также: над Черным морем днем 1 ноября заметили смерчи в районе Дагомыса.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях