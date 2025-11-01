Смерчи над Черным морем заметили днем 1 ноября

Кадрами, запечатлевшими опасное явление природы, поделились в социальных сетях жители Дагомыса.

На фото видна черная воронка над поверхностью моря на фоне неба, затянутого тучами. Судя по кадрам, смерч находится на значительном удалении от берега.

О только зарождающихся мелких воронках сообщают также жители села Небуг Туапсинского муниципального округа. На опубликованных фото видны маленькие смерчи, не касающиеся воды. По словам очевидцев, они появляются и быстро исчезают.

При наблюдении смерча на море важно необходимо дистанцию и не приближаться к воде. Если смерч направляется к суше, рекомендуется покинуть берег и укрыться в прочном здании. Не стоит прятаться под мостами или в автомобилях. Находитесь подальше от окон и стеклянных конструкций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в субботу в Краснодарском крае ожидаются облачная погода и кратковременные осадки. Температура воздуха днем составит +13…18 °С.

