До +23 °C потеплеет в Краснодарском крае 20 ноября

Теплая погода сохранится в четверг во всех районах Краснодарского края. Однако местами возможен сильный ветер.

По информации краевого Гидрометцентра, на Кубани 20 ноября будет переменная облачность. В северных и западных районах может пройти дождь. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 12-14 м/с, в отдельных районах — до 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8…13 °C. В восточной половине края опустится до +2…7 °C. Днем будет +15…20 °C. В южной половине края воздух прогреется до +23 °C. В горах ночью будет от +4 до -1 °C. Днем температура поднимется до +6…11 °C.

На Черноморском побережье ночью будет +11…16 °C, днем — до 23 °C. По предварительным прогнозам, теплая погода сохранится в регионе до 22 ноября, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Кубани в ноябре будет бархатный сезон.

