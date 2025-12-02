Эксперты прокомментировали цены на бензин в Краснодарском крае

По данным на начало декабря, в целом по России наблюдается снижение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Однако на Кубани цены на топливо не снижаются.

Эксперты отмечают, что цены на бензин в Краснодарском крае выше, чем в среднем по России.

Так эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман отметила, что в регионе не наблюдается тенденции на снижение цен на топливо.

«АИ-92 за последние три недели в регионе, по данным Росстат, подорожал на 38 копеек. Его цена составила 63,3 рубля за литр. АИ-95 снизился в цене только в последнюю неделю ноября — всего на 5 копеек за литр. В результате цена составила 69,26 рублей. А бензин марок АИ-98 и выше подорожал в крае на 60 копеек — до 89,34 рублей за литр», — сказала Траутман.

При этом в целом по РФ бензин марки АИ-92 с 10 ноября по 1 декабря подешевел на 49 копеек за литр — до 61,9 рубля. Цена на топливо марки АИ-95 снизилась на 41 копейку за литр — до 67,1 рублей. При этом цена литра бензина с более высоким октановым числом выросла везде. В среднем по стране бензин марок АИ-98 и выше подорожал на 58 копеек. Средняя цена 88,3 рубля за литр.

В числе причин, влияющих на сохранение высокой цены на бензин в крае в последние пять лет, эксперты называют, в первую очередь, логистику, несмотря на то, что на территории региона есть несколько НПЗ.

Экономист Роман Иноземцев отметил, что эти заводы, как правило, ориентированы на экспорт.

«При этом, из кубанских нефтепереработчиков сеть АЗС есть, пожалуй, только у «Славянск ЭКО», и там цена на бензин существенно ниже, чем на заправках ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний)», — сказал Иноземцев.

Он подчеркнул, что бензин, который поступает из отдаленных регионов, нерентабельно продавать по низкой цене.

«Именно поэтому в крае в основном и представлены лишь государственные компании, а из частных разве что «Лукойл» с ценами выше рынка. Даже «Татнефть», принадлежащая правительству Татарстана, не сильно представлена на юге страны в отличие от центрального округа или Приволжья», — сказал эксперт.

Также он сообщил, что рост цен может продолжиться. Одной из причин подорожания он назвал налоговую нагрузку.

«Налогов в цене литра топлива давно больше 50% и учитывая сложное положение, как региональных, так и федерального бюджетов, повышение налоговой нагрузки на топливо — это ожидаемо. 1 января 2026 года акцизы на бензин вырастут на 189 рублей. Это примерно 1,5 рубля на литр. На 2027 год планируется поднятие акцизов на 718 рублей, то есть 5,5 рублей за литр. И это только косвенные налоги», — сказал Иноземцев.

Помимо этого на ценообразование влияют и иные факторы, подталкивающие нефтяников к повышению цены. Иноземцев напомнил, что отрасль всегда была зависима от импортного оборудования, как для нефтедобычи, так и для нефтепереработки, сообщает «КП»-Кубань».

Читайте также: в Госдуме предложили поощрять аккуратных водителей скидкой на бензин.

Подпишись, здесь всегда интересно.