Четыре украинских безэкипажных катера уничтожили 4 декабря в Черном море

О ликвидации украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря сообщили днем четверг.

В ежедневной сводке Минобороны РФ 4 декабря сообщается, что российские военные успешно отразили очередную попытку украинских БЭК атаковать объекты на территории России.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 декабря в северо-западной части Черного моря были уничтожены два украинских беспилотных катера.

Читайте также: Над регионами России ночью 4 декабря сбили 76 украинских беспилотников. Из них один БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и один — над акваторией Черного моря.

