Над регионами России ночью 4 декабря сбили 76 украинских БПЛА

В ночь на четверг дежурные средства ПВО отразили очередную атаку украинских дронов по объектам на территории России.

В общей сложности за ночь уничтожили 76 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над Краснодарским краем обезвредили один беспилотник, еще один сбили над акваторией Черного моря.

Также атаке подвергся Крым — там уничтожили и перехватили 21 БПЛА. Еще 16 украинских дронов обезвредили над Ростовской областью. Над Ставропольским краем сбили 14 беспилотников. Семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Брянской. Над Воронежской областью сбили три дрона.

По два беспилотника обезвредили над Орловской, Рязанской и Тульской областями. Над Московским регионом, Липецкой и Нижегородской областями сбили по одному БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили ночью 4 декабря в Краснодарском крае. Уведомления РСЧС поступили жителям региона около 0:48.

