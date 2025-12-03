Два украинских безэкипажных катера уничтожили 3 декабря в Черном море

О ликвидации беспилотных катеров Вооруженных сил Украины в акватории российской части Черного моря сообщили днем в среду.

Российские военные в ежедневной сводке 3 декабря доложили об отражении очередной попытки украинских БЭК атаковать объекты на территории России.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над регионами России ночью 3 декабря сбили 102 украинских беспилотника. Наиболее массированной атаке подверглись Белгородская, Брянская и Курская области — в каждом регионе уничтожили более 20 БПЛА противника. В соседней Ростовской области ликвидировали 16 дронов.

Режим беспилотной опасности был введен в Краснодарском крае в ночь на 3 декабря. Его отменили в 6:30.

