В Краснодарском крае утром 3 декабря отменили беспилотную опасность

Общество
В Краснодарском крае утром 3 декабря отменили беспилотную опасность
Фото «Кубань 24»

Жители региона в среду в 6:30 получили сообщение от РСЧС об отмене беспилотной опасности в крае.

Информация о сбитых дронах уточняется. Приближаться к фрагментам сбитых беспилотников категорически запрещается. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

В Краснодарском крае введен запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим беспилотной опасности был введен в ночь на 3 декабря. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в среду около 0:50.

Читайте также: в Северском районе комиссия по оценке ущерба оценила последствия атаки беспилотников, произошедшей 2 декабря. Повреждения зафиксировали по 20 адресам.

Фото
