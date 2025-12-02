В Северском районе повреждения после атаки БПЛА зафиксировали по 20 адресам

Северский район подвергся атаке украинских дронов ночью 2 декабря.

К вечеру комиссия по оценке ущерба завершила работу. Повреждения зафиксировали по 20 адресам. В 14 домах обнаружили разбитые стекла. В нескольких местах обломками посекло стены, двери и фасады. Пострадали четыре коммерческих здания и летняя беседка, а также два автомобиля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обломки дронов также рухнули на детскую площадку в сквере Сосновая роща в станице Северской. Повреждения в результате падения осколков БПЛА получили скамейки и деревья, ветки которых упали на детские качели.

Фрагменты БПЛА также упали в Туапсинском округе, повреждения получили три дома. В них выбило стекла, посекло обшивку и двери, в одном также пострадали стены, есть трещины со смещениями. Два человека получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

Подпишись, здесь всегда интересно.