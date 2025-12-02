На Кубани в течение дня подсчитают ущерб от атаки БПЛА ночью 2 декабря

Ночью вторника Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. В результате пострадали объекты в Северском районе и Туапсинском округе.

Обломки дронов рухнули на детскую площадку в сквере Сосновая роща в станице Северской. Повреждения в результате падения осколков дронов получили скамейки и деревья, ветки которых упали на детские качели.

На месте побывал журналист «Кубань 24». Он сообщил, что в районе на местах сейчас работают оперативные и специальные службы. Саперы Росгвардии обезвредили и изъяли обломки беспилотника. Уже начались работы по расчистке территорий.

Во время отражения атаки также получили повреждения объекты в селе Новомихайловском. В результате атаки дронов два человека получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

Администрации обоих муниципалитетов окажут жителям помощь. Как отметил журналист «Кубань 24», на местах в течение дня отработают комиссии по оценке ущерба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обломки БПЛА обнаружили по 10 адресам в Северском районе. Фрагменты дронов повредили окна в семи частных домах, рухнули на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, а также разбили остекление и дверь в коммерческом помещении.

В Туапсинском округе повреждения получили три дома. В них выбило стекла, посекло обшивку и двери, в одном также пострадали стены, есть трещины со смещениями. На одном участке порвана линия электропередачи, повреждена труба газопровода.

Подпишись, здесь всегда интересно.