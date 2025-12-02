Обломки БПЛА обнаружили по 10 адресам в Северском районе

Северский район подвергся атаке украинских беспилотников ночью 2 декабря.

В станице Северской фрагменты сбитых беспилотников повредили семь частных домов — во всех разбиты одно или несколько окон. Кроме того, обломки дронов рухнули на на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, а также разбили остекление и дверь в коммерческом помещении.

Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восемь украинских БПЛА сбили над Краснодарским краем ночью 2 декабря. Кроме того, три дрона уничтожили над акваторией Черного моря. Всего в ночь на вторник над регионами России обезвредили 45 беспилотников.

Подпишись, здесь всегда интересно.