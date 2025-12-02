Logo
Восемь украинских БПЛА сбили над Краснодарским краем ночью 2 декабря

Происшествия
Фото Игоря Хошобина, «Кубань 24»

Во вторник Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 

Всего ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 45 вражеских БПЛА в разных регионах, из них восемь сбили над Краснодарсаким краем и три — над Черным морем.

Больше всего беспилотников перехватили над Брянской областью — 14. Над Крымом сбили шесть дронов, над Волгоградской областью — пять, над Чеченской Республикой — четыре.

Кроме того, два украинских беспилотника ликвидировали над Ростовской областью, еще по одному уничтожили над Липецкой, Орловской и Тверской областями, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили на Кубани ранним утром 2 декабря. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили во вторник в 4:59. 

