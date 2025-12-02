Беспилотную опасность объявили на Кубани ранним утром 2 декабря

Жители Краснодарского края во вторник в 4:59 получили уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов.

«На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении РСЧС.

При получении такой информации необходимо сохранять спокойствие и бдительность. Нужно избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов важно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам сбитых дронов категорически запрещается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», временные ограничения на полеты ввели поздним вечером 1 декабря в аэропорту Сочи из-за угрозы БПЛА. В результате чего три самолета ушли на запасной аэродром. В 23:43 ограничения на вылет и прилет самолетов в авиагавани города-курорта сняли.

