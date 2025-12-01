Три самолета ушли на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об этом в своем Telegram-канале в 23:43.

Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период их действия три самолета, которые выполняли рейсы в Сочи, ушли на запасной аэродром — в Минеральные Воды.

В течение суток авиакомпании должны стабилизировать свое расписание, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничения на полеты в аэропорту курорта ввели поздним вечером 1 декабря из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения действовали чуть меньше часа.

