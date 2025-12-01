Очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников на Северский район

Минувшей ночью на территории Северского района из-за падения обломков беспилотника пострадало 19 домов. Повреждены крыши и навесы, выбиты стекла.

От страшного грохота и вспышки проснулись жители поселка Ильского ночью 1 декабря. Обломки БПЛА упали во дворы частных домов.

«Мы в одном из поврежденных домов. Окно разбито, здесь повсюду осколки, вылетели стекла в детской комнате, ребенок спал на этой кровати, сам не пострадал, только сильно испугался. Также повреждена крыша дома. Сейчас волонтеры и добрые соседи помогают восстанавливать и убирать жилище», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

Любовь Тесленко в первую очередь подумала о сыне в момент происшествия. По их словам, сегодняшнее утро стало для них одним из самых трудных.

«Сначала сверкнуло, дрон взорвался и за вышку зацепился», — делится житель поселка Ильский Кирилл Тесленко.

«В этот момент очень было жутко. Дом разрушен, мы живы, но я все равно испугалась», — говорит жительница поселка Ильский Любовь Тесленко.

Теперь жилище придется восстанавливать. Первым делом совместными усилиями чинят крышу. Повреждена и радиовышка неподалеку. Основной удар пришелся на нее. Это и спасло от еще более тяжелых последствий. Обломки обрушились и на соседей Тесленко. Светлана Наумова с тремя детьми спала в это время дома.

«Я проснулась от ужасного взрыва, побежала сразу в комнаты детей. Погнала их в коридор, они не поняли, что происходит. Заработала сигнализация, шум, паника, мы выбежали все в коридор и сели», — рассказывает жительница поселка Ильский Светлана Наумова.

После сегодняшней ночной атаки обломки беспилотников обнаружили на территории 19 домов Северского района. Повсюду разбиты стекла, повреждены крыши, стены, двери, а также заборы и строения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 1 декабря дежурные средства ПВО перехватили и сбили 32 дрона ВСУ, в том числе четыре уничтожили в небе над Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над Азовским морем.

