Четыре украинских БПЛА сбили над Краснодарским краем ночью 1 декабря

Российские военные отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ночью в понедельник.

С 23:30 до 7:00 1 декабря дежурные средства ПВО перехватили и сбили 32 дрона противника, в том числе 4 в небе над Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над Азовским морем.

Также по четыре БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Новгородской областями и Ростовской областью, еще три — над Ленинградской областью. Два беспилотника уничтожили в небе над Воронежской областью, по одному — над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обломки БПЛА повредили три частных дома и вышку сотовой связи в Северском районе.

