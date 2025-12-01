Обломки БПЛА повредили три частных дома и вышку сотовой связи в Северском районе

В Краснодарском крае ночью 1 декабря была объявлена угроза атаки бесплотных летательных аппаратов.

Обломки сбитого БПЛА упали по разным адресам в поселке Ильском Северского района. В результате падения фрагментов дрона в трех домах выбило стекла. Повреждения получила вышка сотовой связи.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили 1 декабря около 3:00. При получении такой информации нужно сохранять спокойствие и быть особенно бдительными. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

