Обломки сбитых ночью БПЛА повредили жилые дома в Славянске-на-Кубани и Анапе

В ночь на 30 ноября беспилотники атаковали объекты на территории Краснодарского края. Пострадавших среди населения нет.

В Славянске-на-Кубани фрагменты сбитого дрона серьезно повредили частный дом в садоводческом товариществе. Также сколки другого беспилотника разбили окна в семи квартирах многоэтажного здания.

На территории Славянского НПЗ обломки БПЛА повредили газовую трубу. Возгорания не произошло.

Кроме того, в Анапе фрагменты беспилотника частично разрушили крышу домовладения в дачном товариществе.

По всем адресам сейчас работают экстренные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Беспилотная опасность в Краснодарском крае, которую объявили 30 ноября около 1:25, действует до сих пор. В связи с этим нужно повысить бдительность и избегать открытых участков улиц, оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной угрозы.

Читайте также: накануне потушили пожар на Афипском НПЗ. Возгорание произошло ранним утром 29 ноября в результате атаки украинских беспилотников.

