Пожар после атаки БПЛА на Афипском НПЗ потушили

Возгорание произошло ранним утром 29 ноября в результате атаки украинских беспилотников.

Пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА, удалось полностью потушить около 14:00, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за атаки беспилотников. Весь персонал был эвакуирован в убежище. Пожар повредил техническое оборудование завода, однако резервуары остались целыми. Возгорание удалось локализовать на площади 250 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 11:37.

Кроме того, в поселке Афипском из-за падения обломков БПЛА загорелась территория фермы сельскохозяйственного предприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подпишись, здесь всегда интересно.