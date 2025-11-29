Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пожар после атаки БПЛА на Афипском НПЗ потушили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-posle-ataki-bpla-na-afipskom-npz-potushili
Пожар после атаки БПЛА на Афипском НПЗ потушили
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Возгорание произошло ранним утром 29 ноября в результате атаки украинских беспилотников.

Пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА, удалось полностью потушить около 14:00, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за атаки беспилотников. Весь персонал был эвакуирован в убежище. Пожар повредил техническое оборудование завода, однако резервуары остались целыми. Возгорание удалось локализовать на площади 250 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 11:37.

Кроме того, в поселке Афипском из-за падения обломков БПЛА загорелась территория фермы сельскохозяйственного предприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях