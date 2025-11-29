Открытое горение ликвидировали на Афипском НПЗ после атаки беспилотников

Возгорание произошло ранним утром 29 ноября из-за атаки БПЛА на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что специалисты ликвидировали открытое горение а 11:37.

Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за атаки беспилотников. Весь персонал был эвакуирован в убежище. Пожар повредил техническое оборудование завода, однако резервуары остались целыми. Возгорание удалось локализовать на площади 250 кв. м.

Кроме того, в поселке Афипском из-за падения обломков БПЛА загорелась территория фермы.

