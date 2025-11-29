В поселке Афипском из-за падения обломков БПЛА загорелась территория фермы

В поселке городского типа Афипском в Северском районе загорелась ферма сельскохозяйственного предприятия из-за упавших обломков беспилотника.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар, который охватил 50 кв. м, оперативно потушили прибывшими пожарными расчетами. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за атаки беспилотников. Пострадавших нет, весь персонал был эвакуирован в убежище. Пожар повредил техническое оборудование завода, однако резервуары остались целыми.

Возгорание удалось локализовать на площади 250 кв. м.

