Пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за атаки беспилотников

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе утром 29 ноября произошел пожар в результате атаки беспилотников.

По предварительным данным, жертв нет, весь персонал был эвакуирован в убежище. Пожар повредил техническое оборудование завода, однако резервуары остались целыми.

На месте работают экстренные и специальные службы. Возгорание удалось локализовать на площади 250 кв. м.

В ликвидации пожара задействованы 65 человек и 21 единица техники, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае вечером 28 ноября объявили беспилотную опасность. Жители региона в пятницу в 18:30 получили уведомления РСЧС о возможной угрозе .

