В Краснодарском крае вечером 28 ноября объявили беспилотную опасность

Жители региона в пятницу в 18:30 получили уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов.

«На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении РСЧС.

При получении такой информации нужно сохранять спокойствие, но быть бдительными. Необходимо избегать открытых участков улиц. Лучше оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов важно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам сбитых дронов категорически запрещается.

