Два украинских беспилотника сбили над Азовским морем днем 28 ноября

В пятницу Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку нанести удар по объектам на территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С 13:00 до 17:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 13 вражеских БПЛА над регионами России, два из которых сбили в небе над акваторией Азовского моря.

Еще шесть беспилотников ликвидировали над Брянской областью, три — над Курской и по одному над Ростовской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае в ночь на 28 ноября. Утром Минобороны РФ сообщило, что за ночь сбили 136 украинских БПЛА, из них 12 — над Черным морем, еще два ликвидировали над акваторией Азовского моря.

С утра из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи включили сирены. Мэр города-курорта призвал не отправлять детей в школы и детсады. Позже он сообщил о работе ПВО в городе. Угрозу атаки беспилотников отменили в Сочи в 9:47.

Также утром 28 ноября для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их отменили спустя пять часов.

