В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли введенные утром 28 ноября ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности в связи с беспилотной опасностью.

Ограничения в аэропорту Краснодара действовали с 5:42, в аэропорту Геленджика — с 5:56. О возобновлении полетов сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

В аэропорту Краснодара ограничения сняли в 9:09. О возобновлении работы воздушной гавани Геленджика сообщили в 9:12.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром в пятницу временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

В Сочи идет отражение атаки беспилотников. Об этом в 8:21 сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Ранее он призвал жителей Сочи не отправлять детей в школы и детсады.

