В Сочи отражают атаку украинских беспилотников

Об этом 28 ноября в 8:21 сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Глава города-курорта напомнил о запрете на съемку и публикацию в соцсетях работы ПВО, беспилотников и их обломков, а также работы специальных и оперативных служб и средств защиты объектов.

«В Сочи действуют системы отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все городские службы приведены в состояние максимальной готовности. Их действия координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности», — сказал глава Сочи.

Он напомнил, что во время работы ПВО необходимо оставаться в глухом помещении без остекления. Если вы находитесь на улице, укройтесь в любом подземном пространстве.

«Эти инструкции особенно важно соблюдать тем, кто находится рядом с береговой линией. Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной», — написал Прошунин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 28 ноября на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотников жители региона получили около 23:43. Утром 28 ноября в Сочи включили сирены. Мэр курорта Андрей Прошунин призвал не отправлять детей в школы и детсады.

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели временные ограничения полетов.

