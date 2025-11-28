Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы и детсады из-за атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотниых летательных аппаратов объявили на курорте 28 ноября в 6:27. В 6:50 в городе включили сирены.

Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Он напомнил о необходимости принять меры для обеспечения безопасности и рекомендовал не отправлять детей в школы и детсады до отмены угрозы беспилотной опасности.

«Напоминаю, что в детских садах и школах принимают детей, в учебных учреждениях есть безопасные места, руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки. Но если ваши дети еще находятся дома — не отправляйте их на занятия», — написал Прошунин в Telegram.

Он отметил, что это касается также и студентов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края в ночь на 28 ноября. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения БПЛА жители региона получили около 23:43.

