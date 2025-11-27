Беспилотную опасность объявили в ночь на 28 ноября в Краснодарском крае

Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 23:43.

При получении такой информации нужно сохранять спокойствие и быть особенно бдительными. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов важно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам сбитых дронов категорически запрещается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников.

