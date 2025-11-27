В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Новороссийска объявили около 23:20 в четверг.

Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. Он напомнил, что при включении сирен и сигнала «Внимание всем» необходимо не подходить к окнам, находясь в доме. Нужно укрыться в комнате, которая не выходит на море, либо в помещении без окон — ванная, туалет, коридор или кладовая.

В случае, если беспилотная опасность и сирены застали на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания либо в подземном переходе или парковке. Использовать для укрытия автомобиль может быть опасным, как и стены многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» — написал Кравченко в Telegram.

