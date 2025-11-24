Ночная атака БПЛА на курорты Краснодарского края: что известно о налете дронов?

В ночь на 25 ноября в Краснодарском крае началась атака беспилотников киевского режима. Больше всего пострадал Новороссийск. Также налету украинских дронов подверглись Геленджик, Туапсинский округ, Сочи и Сириус.

Беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае, около 20:30. По данным Минобороны РФ, 24 ноября только с 20:00 до 23:00 сбили 17 беспилотников над Черным морем, 6 — над Азовским, один — над территорией Краснодарского края.

Атака на Новороссийск

Около 21:30 в Новороссийске включили сирены, оповещающие об опасности. После чего глава города Андрей Кравченко сообщил о начавшейся атаке дронов.

В одном из районов местные жители услышали предупреждения не только об атаке беспилотников, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении.

«Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения. Специалисты уже занимаются устранением возможного повторения такой ситуации», — пояснил Андрей Кравченко.

Около полуночи стало известно, что обломки беспилотника прилетели в угловую квартиру на верхнем этаже 16-этажного дома, пострадавших нет. Осколками повредило стоящие рядом с домом автомобили. После чего зафиксировали падение фрагментов еще на один многоэтажный дом. В одном из помещений возникло возгорание, его быстро потушили. Также повреждены три квартиры на 11 и 12 этажах.

Кроме того, осколки попали в частный дом — там пострадал мужчина. Его с осколочным ранением госпитализировали.

В столовой в Южном районе выбило окна ударной волной после падения дрона на зеленую зону. Затем обломки сбитого беспилотника попали в пятиэтажку в селе Мысхако.

В селе Борисовка обломки беспилотника попали в фуру, она загорелась. Водитель не пострадал, он успел покинуть кабину.

В 1:49 в Новороссийске объявили угрозу ракетной опасности.

Атака на Геленджик

Глава Геленджика Алексей Богодистов в 23:10 сообщил о включении сирен в связи с атакой беспилотников.

В селе Кабардинка в результате атаки повреждены два частных дома. Возле одного из них пострадал мужчина. Он получил ранение ноги ниже колена. Угрозы жизни нет, пострадавшего госпитализировали. Во втором доме начался пожар. Оперативные службы ликвидировали возгорание на площади 300 кв. м.

Аэропорт Геленджика временно ограничил работу.

Сочи и Сириус

На территории Сочи и Сириуса ближе к 1:00 объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов и включили сирены.

Сразу после этого Международный аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Около 1:20 в Сочи начала работать система противовоздушной обороны.

Новость дополняется…

