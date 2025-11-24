Обломки беспилотника повредили еще один многоэтажный дом в Новороссийске

В городе-герое ночью 25 ноября продолжается отражение атаки украинских беспилотников.

В результате уничтожения еще одного беспилотника осколки повредили второй многоэтажный дом. В одном из помещений возникло возгорание, которое оперативно потушили. Кроме того, повреждены три квартиры на 11 и 12 этажах.

В этом доме при атаке никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий об атаке БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко в своих соцсетях в 21:33.

В результате отражения атаки обломки беспилотника повредили многоэтажный дом. По предварительным данным, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. Кроме того, обломки еще одного беспилотника попали в частный дом, из-за чего пострадал мужчина. Его госпитализировали. В одном из районов города-героя местные жители услышали предупреждения не только об атаке беспилотников, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении. Кравченко пояснил, что сбой произошел из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения.

