Беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае

Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в понедельник около 20:30.

При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять украинских беспилотников сбили над Черным морем днем и вечером 24 ноября. Всего с 14:00 до 20:00 российские силы ПВО ликвидировали 40 дронов ВСУ над пятью регионами страны — Москва, Крым, Брянская, Калужская и Курская области.

В конце прошлой недели Путин впервые прокомментировал «мирный план» Трампа по Украине. Российский лидер отметил, что его детали стороны обсуждали перед встречей в закрытом режиме на Аляске.

