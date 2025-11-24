Девять украинских беспилотников сбили над Черным морем днем и вечером 24 ноября

Вооруженные силы Украины в понедельник вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства ПВО с 14:00 до 20:00 24 ноября перехватили и уничтожили 40 вражеских БПЛА. Из них девять сбили над Черным морем.

Кроме того, 14 беспилотников уничтожили над Московским регионом, в том числе 8, которые летели на Москву. Также 10 БПЛА сбили над Крымом.

По три дрона перехватили над Брянской и Калужской областями, один беспилотник уничтожили над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над Кубанью, Черным и Азовским морями ночью 24 ноября сбили 37 украинских БПЛА. Дежурные средства ПВО ночью 24 ноября уничтожили 93 украинских дрона. Из них 9 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 20 — над Черным морем и 8 — над Азовским.

Подпишись, здесь всегда интересно.