Над Кубанью, Черным и Азовским морями ночью 24 ноября сбили 37 украинских БПЛА

ВСУ вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО ночью 24 ноября уничтожили 93 украинских дрона. Из них 9 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 20 — над Черным морем и 8 — над Азовским.

Еще 45 беспилотников обезвредили над Белгородской областью, семь — над Нижегородской областью и четыре — над Воронежской областью, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 23 ноября в крае была объявлена беспилотная опасность, третий раз за сутки. Угрозу атаки БПЛА отменили 24 ноября в 2:19.

