Беспилотную опасность вновь объявили в Краснодарском крае

Уведомления о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов поступили жителям Кубани третий раз за сутки. Оповещения пришли 23 ноября около 19:30.

При получении таких уведомлений необходимо сохранять спокойствие и повысить бдительность. Следует избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в сообщении МЧС.

При появлении БПЛА любого типа или других подозрительных объектов в зоне видимости необходимо звонить по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещено.

Напоминаем: на Кубани введен запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый раз сообщения РСЧС о возможной угрозе падения БПЛА жители региона получили 23 ноября около 3:00. Угрозу беспилотной опасности отменили спустя пять часов. Во второй раз опасность атаки БПЛА была объявлена в 13:40.

Подпишись, здесь всегда интересно.