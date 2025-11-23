Беспилотную опасность второй раз за сутки объявили в Краснодарском крае

Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили 23 ноября в 13:40.

При получении таких уведомлений необходимо сохранять спокойствие и повысить бдительность. Рекомендуется избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам сбитых дронов категорически запрещено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявляли ночью 23 ноября. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в воскресенье около 3:00. Угрозу беспилотной опасности отменили спустя пять часов.

Минобороны РФ утром в воскресенье сообщило, что над Кубанью и Черным морем ночью 23 ноября сбили 40 украинских беспилотников.

