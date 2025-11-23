Над Кубанью и Черным морем ночью 23 ноября сбили 40 украинских беспилотников

Прошедшей ночью российские военные отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских дронов. Четыре из них сбили над Краснодарским краем. Над Черным морем обезвредили 36 БПЛА.

Десять беспилотников перехватили над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской, три — над Смоленской.

По два дрона уничтожили над Московским регионом и Белгородской областью. По одному сбили над Калужской и Рязанской областями, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории края объявили ночью 23 ноября. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в воскресенье около 3:00.

В Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА включили сирены. Сигнал «Внимание всем» зазвучал на территории города около 4:00. Вслед за Новороссийском сирены включили в Анапе.

В аэропортах Краснодара и Геленджика из-за объявленной беспилотной опасности ввели временные ограничения на полеты.

