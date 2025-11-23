В Новороссийске ночью 23 ноября включили сирены из-за отражения атаки БПЛА

Жителей города-героя в воскресенье ночью предупредили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Около 4:00 началось отражение атаки БПЛА. В связи с этим включили сирену — сигнал «Внимание всем».

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале напомнил жителям города о запрете съемки и публикации видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили ночью 23 ноября. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в воскресенье около 3:00.

При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

