Вслед за Новороссийском сирены из-за угрозы атаки беспилотников включили в Анапе

На территории города 23 ноября около 5:00 включили сигнал «Внимание всем».

Власти Анапы предупредили о том, что при включении сирен необходимо соблюдать ряд правил.

«Если вы дома, не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы домов, подземные парковки. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль, остановочные павильоны», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Жителям и гостям города напомнили, что запрещено снимать и выкладывать видео работы систем ПВО и специальных и оперативных служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили ночью 23 ноября. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в воскресенье около 3:00. В Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА включили сирены. Сигнал «Внимание всем» зазвучал на территории города около 4:00.

